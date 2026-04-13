Panitia Kemala Run 2026 di Bali Rampungkan Persiapan Untuk 10.000 Peserta

jpnn.com, JAKARTA - Panitia Kemala Run 2026 memastikan seluruh persiapan race pack bagi 10 ribu peserta telah rampung menjelang pelaksanaan ajang lari tersebut pada 19 April 2026 di Bali United Training Center, Gianyar.

Hingga Senin, 13 April 2026, proses penyiapan paket lomba dilaporkan berjalan lancar tanpa kendala, meskipun terjadi peningkatan jumlah peserta setelah adanya penambahan kuota pendaftaran hingga 5 April lalu.

Tingginya antusiasme masyarakat terhadap Kemala Run 2026 membuat panitia memberikan perhatian khusus pada kualitas dan kelengkapan setiap race pack yang akan didistribusikan.

Paket lomba tersebut berisi nomor dada atau BIB yang telah dilengkapi dengan timing chip untuk mencatat waktu secara akurat, khususnya bagi peserta kategori 5K, 10K, dan Half Marathon atau 21 kilometer.

Selain itu, peserta juga akan menerima jersey resmi lomba dengan desain eksklusif, medali finisher yang akan diberikan setelah menyelesaikan lomba, serta berbagai produk dari sponsor pendukung.

Tak hanya itu, panitia juga menyiapkan race bag sebagai wadah seluruh perlengkapan, serta tambahan item seperti energy gel, minuman, snack, hingga voucher dari sponsor. Khusus bagi peserta kategori Half Marathon, disediakan pula jersey finisher sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi mereka dalam kategori jarak jauh.

Pengambilan race pack dijadwalkan berlangsung selama tiga hari menjelang hari pelaksanaan, yakni pada 16 hingga 18 April 2026, mulai pukul 10.00 hingga 20.00 WITA, bertempat di Bali United Training Center, Gianyar.

Untuk kelancaran distribusi, peserta diimbau membawa bukti pendaftaran serta kartu identitas saat pengambilan. Sementara itu, panitia juga menginformasikan peserta yang melakukan pendaftaran pada 4 hingga 5 April 2026 akan menerima BIB tanpa nama.