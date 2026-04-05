Panitia Kemala Run Bhayangkari 2026 di Bali Terus Matangkan Persiapan

jpnn.com, JAKARTA - Panitia Kemala Run Bhayangkari 2026 terus mematangkan persiapan menjelang pelaksanaan kegiatan yang akan digelar pada 19 April 2026 di Bali United Training Center.

Ajang lari ini dipastikan menjadi event berskala nasional dan internasional dengan jumlah peserta yang telah mencapai target 10.000 peserta.

Ketua Panitia Deny Agus Suryonugroho menyampaikan bahwa persiapan panitia kini telah memasuki tahap akhir.

“Seluruh panitia bekerja secara intensif di bawah arahan Ketua Umum Bhayangkari Juliati Listyo Sigit Prabowo, guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan aman, tertib, dan lancar,” kata Deny Agus Suryonugroho dalam keterangannya, Minggu (5/4).

Kemala Run Bhayangkari 2026 akan mempertandingkan tiga kategori lomba yaitu 5K, 10K, dan Half Marathon (21,1K) yang diikuti oleh peserta dari berbagai daerah di Indonesia serta pelari dari mancanegara. Event ini juga menjadi bagian dari pengembangan sport tourism di Bali.

Dari sisi venue dan rute, lokasi di Bali United Training Center (BUTC) dipilih karena memiliki infrastruktur yang sangat memadai. Ketua panitia telah melakukan peninjauan langsung rute untuk memastikan keamanan jalur, kelayakan lintasan, serta kesiapan fasilitas pendukung bagi peserta.

Dalam aspek keamanan dan fasilitas, panitia bekerja sama dengan Kepolisian untuk menjamin keamanan jalur lomba. Panitia juga menyiapkan water station di sejumlah titik, shuttle bus dari kawasan hotel seperti Kuta dan Sanur menuju lokasi acara, serta fasilitas pemulihan bagi pelari seperti cold plunge dan massage recovery.

Pemerintah Provinsi Bali juga memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Kemala Run Bhayangkari 2026 karena dinilai mampu menjadi event internasional yang berdampak positif terhadap pariwisata Bali.