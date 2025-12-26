Panitia Natal Nasional 2025 Hadirkan Kasih Lewat Aksi Sosial di Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Panitia Natal Nasional (PNN) 2025 menggelar Aksi Berbagi dalam rangkaian Perayaan Natal Nasional 2025.

Aksi sosial dilaksanakan di tiga titik di Jakarta Timur, yakni Lingkungan RW 001 Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit; Jalan Paus, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung; serta Taman Pintar, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jatinegara.

Dalam kegiatan tersebut, Panitia Natal Nasional 2025 menyalurkan bantuan pakaian layak pakai total 2.181 potong.

Baca Juga: Pertamina Patra Niaga Hadirkan Sinterklas di SPBU Pertamina Manado

Bantuan terdiri atas 491 potong baju anak perempuan, 503 potong baju anak laki-laki, 560 potong baju perempuan dewasa, serta 627 potong baju laki-laki dewasa.

Bantuan ini ditujukan untuk membantu masyarakat, khususnya keluarga dan anak-anak, dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.

“Perayaan Natal harus menghadirkan manfaat nyata. Iman yang dirayakan harus diwujudkan dalam aksi yang berdampak,” ujar ketua PNN, Maruarar Sirait.

Dengan konsep Sederhana, Berdampak dan Terbuka, sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo, Panitia Natal Nasional 2025 mengalokasikan 70 persen dana donasi untuk aksi sosial, sementara 30 persen digunakan untuk perayaan liturgis dan seremoni puncak di Istora Senayan, Jakarta, pada 5 Januari 2026.

Menjelang puncak perayaan, Panitia juga menggelar Seminar Natal Nasional di sembilan kota, yakni Bandung, Manado, Medan, Palangkaraya, Ruteng, Ambon, Merauke, Toraja, dan ditutup di Jakarta.