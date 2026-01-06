Panitia Natal Nasional 2025 Salurkan Bansos Rp 4 Miliar untuk Masyarakat NTT

jpnn.com, JAKARTA - PIC Panitia Natal Nasional 2025 wilayah NTT, Jarot Soleman Ndaong mengungkapkan perayaan tahun ini dibarengi dengan pemberian berbagai bantuan sosial bagi masyarakat NTT dengan nilai total mencapai kurang lebih Rp 4 miliar.

Adapun perayaan Natal Nasional 2025 di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dipusatkan di Aula Mutis, Kantor Bupati Timor Tengah Selatan (TTS).

Acara itu menjadi momentum berbagi melalui aksi sosial nyata.

Menurut Jarot, bantuan tersebut disalurkan dalam berbagai bentuk untuk menyentuh berbagai lapisan masyarakat, mulai dari kebutuhan pokok hingga infrastruktur kesehatan dan pendidikan.

"Adapun bansos yang diberikan berupa 2.000 paket sembako dimana satu paket senilai Rp 300.000, serta pengadaan 3 unit ambulance yang akan dialokasikan untuk 3 kabupaten di NTT," jelas Jarot pada Senin (5/1).

Selain itu, sektor pendidikan dan keagamaan juga menjadi prioritas, di mana 100 pelajar dan mahasiswa mendapatkan bantuan pendidikan sebesar Rp 10 juta/orang, serta bantuan renovasi untuk 5 gereja dengan nilai masing-masing Rp 100 juta.

Jarot menegaskan seluruh penerima bantuan telah melalui proses usulan dan verifikasi ketat oleh tim verifikasi dari Jakarta guna memastikan kelayakan mereka dalam menerima bantuan tersebut.

Perayaan yang dilakukan secara hybrid dan serentak di 10 titik di Indonesia ini memang mengusung konsep yang sederhana namun memberikan dampak nyata dan terbuka bagi seluruh umat.