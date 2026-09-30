Panja AI Kunjungi DKV BINUS, Habib Aboe: Artificial Intelligence Harus Jadi Mitra Kreatif, Bukan Musuh

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Panitia Kerja Panitia Kerja Artificial Intelligence DPR RI Habib Aboe Bakar Al Habsyi mengatakan bahwa transformasi digital Indonesia tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah. Menurut dia, perguruan tinggi khususnya kampus yang memiliki ekosistem teknologi dan industri kreatif, memiliki posisi strategis dalam menyiapkan masa depan AI Indonesia.

“Kami di Panja Artificial Intelligence melihat bahwa transformasi digital Indonesia tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Peran perguruan tinggi, khususnya kampus berbasis teknologi terdepan seperti BINUS University, sangat krusial dan strategis,” ujarnya.

Habib Aboe menyampaikan itu saat Panja AI DPR melakukan kunjungan kerja ke Program Desain Komunikasi Visual (DKV) BINUS University. Dalam kunker itu, panja menggali masukan akademisi, praktisi dan mahasiswa terkait perkembangan AI serta dampaknya terhadap dunia pendidikan dan industri kreatif.

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Habib Aboe menuturkan ada dua hal utama yang diharapkan dapat diperkuat melalui kolaborasi antara DPR, pemerintah, dan perguruan tinggi. Pertama, kontribusi akademisi dalam penyusunan regulasi AI yang inklusif dan berbasis data.

“Kami di DPR dan Panja AI membutuhkan masukan dari para pakar, praktisi, dan akademisi BINUS agar regulasi AI yang nantinya dirumuskan tidak kaku atau mematikan inovasi, tetapi mampu melindungi hak-hak masyarakat, etika, keamanan data, dan kedaulatan digital bangsa,” kata anggota Komisi III DPR RI tersebut.

Habib Aboe menilai perkembangan teknologi AI bergerak sangat cepat sehingga regulasi tidak boleh tertinggal. Oleh karena itu, lanjut dia, kerja sama antara regulator dan akademisi menjadi penting untuk memastikan kebijakan yang dibuat tetap relevan dengan perkembangan teknologi. “Kerja sama antara regulator dan akademisi BINUS adalah kunci agar hukum bisa mengejar pesatnya laju teknologi,” paparnya.

Selain aspek regulasi, Panja AI juga memberikan perhatian terhadap kebutuhan talenta digital. Menurut Habib Aboe, Indonesia menghadapi peluang bonus demografi sekaligus tantangan kesenjangan talenta di bidang teknologi mendalam atau deep tech.

“BINUS telah terbukti memiliki ekosistem pendidikan yang adaptif dan terhubung dengan industri,” papar anggota DPR RI Dapil I Kalimantan Selatan, itu.