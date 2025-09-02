Panja RUU PPRT DPR RI Tetap Bekerja di Tengah Suasana Demonstrasi

jpnn.com - Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (Panja RUU PPRT) di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI tetap bekerja di tengah suasana mencekam akibat aksi demonstrasi di sekitar kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/9/2025).

Koalisi Sipil untuk UU PPRT yang terus memantau perkembangan kerja Panja RUU PPRT mengapresiasi keberanian dan konsistensi panja tersebut.

"Pak Martin, Pak Bob Hasan, Pak Sturman dan beberapa anggota panja menunjukkan dedikasi luar biasa dengan tetap produktif membahas draft RUU PPRT di saat banyak anggota legislatif tiarap," kata Lita Anggraini dari Jala PRT, dikutip dari siaran pers, Selasa (2/9/2025).

Menurutnya, meskipun agenda rapat harus menyesuaikan kondisi, termasuk dengan penyelenggaraan secara daring, semangat kerja Panja tidak surut dan rapat tetap berlangsung.

Dia menilai rapat-rapat tersebut sebagai bukti kesungguhan DPR RI untuk menuntaskan salah satu RUU yang sudah puluhan tahun diperjuangkan oleh gerakan masyarakat sipil, aktivis perempuan, dan jaringan advokasi pekerja rumah tangga.

Wakil Ketua Panja RUU PPRT Martin Manurung (Fraksi Partai NasDem) bersama beberapa anggota panja lainnya, memperlihatkan komitmen dan dedikasi untuk memastikan proses legislasi tetap berlanjut, meski tantangan politik dan situasi eksternal sedang tidak mudah.

"Sikap Panja ini membuktikan bahwa DPR RI masih mampu mengedepankan kepentingan rakyat, khususnya kelompok rentan seperti pekerja rumah tangga, meski dalam kondisi yang penuh tekanan," kata Ajeng, PRT dari SPRT Sapulidi.

Di tengah kepercayaan publik ke DPR sedang jatuh, konsistensi kerja Panja RUU PPRT menjadi harapan bahwa masih ada anggota legislatif yang terus bekerja di tengah hiruk pikuk demonstrasi.