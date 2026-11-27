jpnn.com, JAKARTA - Panorama Media meluncurkan Megabuild Landscape dan Megabuild Fire & Safety sebagai dua sektor baru di Megabuild Indonesia 2027.

Langkah ini menjawab kebutuhan industri bangunan, konstruksi, arsitektur, dan properti akan solusi yang makin terintegrasi, mulai dari ruang hijau hingga sistem keamanan dan keselamatan bangunan.

Bagi brand, ini berarti satu panggung untuk bertemu langsung dengan pembeli dan pengambil keputusan dari seluruh rantai proyek.

Memasuki edisi ke-24, Megabuild Indonesia 2027 akan berlangsung pada 10–13 Juni 2027 di NICE PIK 2, Tangerang, mempertemukan produsen, distributor, pengembang, arsitek, kontraktor, dan profesional industri.

“Industri bangunan terus berkembang, begitu pula kebutuhan akan solusi yang terintegrasi. Lewat dua sektor baru ini, kami membuka jalan bagi pelaku industri untuk memperkenalkan inovasi, menjangkau pasar potensial, dan membangun kolaborasi yang relevan dengan kebutuhan konstruksi dan properti,” ujar Direktur Panorama Media Royanto Handaya.

Kebutuhan ruang hijau dan pembangunan berkelanjutan terus meningkat. Riset Grand View Research memproyeksikan pasar jasa lanskap Asia Pasifik mencapai USD 73,8 miliar pada 2030, tumbuh rata-rata 5,2 persen per tahun pada 2023–2030.

Megabuild Landscape hadir sebagai platform bagi penyedia produk, teknologi, dan solusi lanskap, mulai dari material hardscape, tanaman dan softscape, sistem irigasi, pencahayaan luar ruang, hingga furnitur taman, untuk menjangkau pengembang, arsitek, dan kontraktor yang sedang merencanakan proyek hunian, komersial, maupun ruang publik.

Sektor ini diperkuat melalui Nota Kesepahaman (MoU) dengan Ikatan Arsitek Lanskap Indonesia (IALI), yang membuka akses langsung ke jaringan profesional arsitektur lanskap.