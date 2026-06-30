Panser Jerman Remuk, Paraguay Tembus 16 Besar Piala Dunia 2026

jpnn.com - BOSTON - Jerman tak kuasa menyingkirkan Paraguay di Piala Dunia 2026.

Tim Panser Jerman kalah adu penalti dari Paraguay pada 32 Besar yang digelar di Boston Stadium, Boston, Selasa (30/6) pagi WIB.

Banyak drama dalam laga sengit dan menarik yang dipimpin wasit dari Maroko Jalal Jayed itu.

Setelah imbang 1-1 pada 2x45 menit, 0-0 di 2x15 menit babak ekstra, Jerman pun tumbang, tak beruntung saat drama adu penalti.

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Skor pada adu penalti 4-3.

Tiga algojo Jerman, yakni Kai Harvertz, Nick Woltemade, Jonathan Tah gagal.

Dari Paraguay, dua eksekutornya juga gagal, yaitu Antonio Sanabria, Fabian Balbuena.