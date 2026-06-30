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Panser Jerman Remuk, Paraguay Tembus 16 Besar Piala Dunia 2026

Panser Jerman Remuk, Paraguay Tembus 16 Besar Piala Dunia 2026
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Akhir adu penalti pada laga Jerman vs Paraguay di 32 Besar Piala Dunia 2026. Foto: digitalhubfifa

jpnn.com - BOSTON - Jerman tak kuasa menyingkirkan Paraguay di Piala Dunia 2026.

Tim Panser Jerman kalah adu penalti dari Paraguay pada 32 Besar yang digelar di Boston Stadium, Boston, Selasa (30/6) pagi WIB.

Banyak drama dalam laga sengit dan menarik yang dipimpin wasit dari Maroko Jalal Jayed itu.

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Setelah imbang 1-1 pada 2x45 menit, 0-0 di 2x15 menit babak ekstra, Jerman pun tumbang, tak beruntung saat drama adu penalti.

Panser Jerman Remuk, Paraguay Tembus 16 Besar Piala Dunia 2026fifa

Skor pada adu penalti 4-3.

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Tiga algojo Jerman, yakni Kai Harvertz, Nick Woltemade, Jonathan Tah gagal.

Dari Paraguay, dua eksekutornya juga gagal, yaitu Antonio Sanabria, Fabian Balbuena.

Kanada, Brasil, dan Paraguay menembus 16 Besar Piala Dunia 2026. Pagi ini Belanda vs Maroko.

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