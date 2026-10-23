Pansus Angket Ijazah Gibran, Efriza Singgung Hubungan PDIP-Jokowi dan Sikap Prabowo

jpnn.com - PDIP dan PKS berpeluang menjadi penggerak wacana Pansus Hak Angket Ijazah Gibran, tetapi dukungan partai lain tetap bergantung pada kalkulasi politik masing-masing.

Peneliti Senior Citra Institute Efriza menilai PKB juga berpotensi mengambil posisi kritis jika polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai memiliki dasar hukum dan kepentingan publik yang kuat.

Menurut Efriza, sikap partai-partai tersebut tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik setelah Pilpres 2024.

PDIP sebelumnya mengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, sedangkan PKS dan PKB mendukung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

"Ketiga partai itu bisa mengambil posisi kritis, tetapi tentu masing-masing memiliki pertimbangan dan kepentingan politik sendiri," kata Efriza kepada JPNN.com, Jumat (23/10).

Dia menilai PDIP memiliki insentif politik untuk bersikap keras terhadap keluarga Jokowi, terutama setelah hubungan partai tersebut dengan Presiden RI 2014-2024 itu memburuk.

Sementara itu, PKS dan PKB dapat mempertimbangkan dukungan apabila persoalan yang diangkat dinilai memenuhi dasar hukum dan kepentingan publik.

Adapun Demokrat, NasDem, dan PAN diperkirakan akan lebih berhati-hati. Ketiga partai itu perlu memperhitungkan hubungan politik dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.