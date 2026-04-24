Pansus Gibran Bisa Ubah Peta Kekuasaan, Parpol Koalisi Mulai Pasang Kuda-Kuda?

jpnn.com, JAKARTA - Wacana Pansus Hak Angket Ijazah Gibran mulai dikaitkan dengan peta politik menuju Pilpres 2029, tetapi peluang pergantian wakil presiden tidak bisa dihitung secara sederhana.

Peneliti Senior Citra Institute Efriza mengatakan polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berpotensi memengaruhi kalkulasi politik partai-partai pendukung pemerintahan.

Meski demikian, dia mengingatkan bahwa pembentukan pansus tidak serta-merta membuka jalan bagi partai koalisi untuk memperebutkan kursi wakil presiden.

"Kalau berbicara soal pemakzulan, prosesnya tidak bisa hanya didasarkan pada perubahan dukungan politik. Ada mekanisme konstitusional yang harus dipenuhi," kata Efriza kepada JPNN.com, Jumat (23/10).

Dia menjelaskan pemberhentian presiden atau wakil presiden diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.

Proses tersebut melibatkan DPR, pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi, dan tahapan konstitusional selanjutnya. Karena itu, pembentukan pansus tidak otomatis berujung pada pemberhentian Gibran.

Efriza menilai dinamika ini memang dapat menjadi bahan pertimbangan partai-partai dalam menyusun strategi politik jangka panjang.

Namun, menurut dia, terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa partai pendukung Prabowo sudah bersiap memperebutkan posisi wakil presiden.