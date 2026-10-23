Pansus Ijazah Gibran Bisa Terbentuk? Efriza: Semua Menunggu Manuver Prabowo

jpnn.com, JAKARTA - Wacana pembentukan Pansus Hak Angket Ijazah Gibran Rakabuming Raka masih menghadapi kendala politik, meski terus mendapat dorongan publik.

Peneliti Senior Citra Institute Efriza menilai peluang pembentukan pansus tetap terbuka. Namun, desakan masyarakat dan tokoh publik belum tentu membuat partai politik di DPR bergerak bersama.

Menurut Efriza, tantangan utamanya bukan sekadar memenuhi persyaratan pengajuan hak angket, melainkan membangun kesepakatan lintas fraksi mengenai arah dan tujuan penyelidikan.

"Persoalannya bukan hanya soal memenuhi syarat prosedural, tetapi bagaimana menyatukan kepentingan politik antarfraksi," kata Efriza kepada JPNN.com, Jumat (23/10).

Dia menilai partai-partai politik masih cenderung berhati-hati dalam menyikapi polemik ijazah Wakil Presiden Gibran tersebut.

Sikap itu, menurut dia, tidak terlepas dari dinamika hubungan partai-partai di DPR dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Efriza menduga sejumlah partai masih menunggu perkembangan sikap politik Prabowo, sebelum memutuskan apakah akan mendukung pembentukan pansus.

"Partai politik tampaknya masih menunggu perubahan arah angin politik dari Presiden Prabowo," ujarnya.