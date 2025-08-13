Pansus Pemakzulan Bupati Pati Terbentuk, Politikus Gerindra: Jadi Momen Klarifikasi

jpnn.com - Politikus Gerindra Bahtra Banong menyebut partainya mendukung upaya DPRD Kabupaten Pati membentuk pansus pemakzulan terhadap bupati daerah yang sama, yakni Sudewo.

Dia berkata demikian demi menanggapi pertanyaan awak media soal langkah DPRD Pati yang mengajukan Pansus Hak Angket pemakzulan Sudewo.

Diketahui, Fraksi Gerindra di DPRD Pati diketahui turut menyetujui pembentukan Pansus Hak Angket pemakzulan Sudewo.

Baca Juga: Bupati Pati Sudewo Diduga Ikut Terima Suap di DJKA Kemenhub

Bahtra mengatakan pansus pada akhirnya membuat Sudewo bisa menjelaskan masalah yang membuat heboh Pati, sehingga rakyat di sana melaksanakan demonstrasi pada Rabu (13/8) ini.

"Nanti itu, kan, akan terang-benderang, tuh, kalau misalnya apa namanya pansusnya dibuat, hak angketnya dibuat, nanti di sana ada momen klarifikasi, kan. Nanti beliau pasti akan menyampaikan itu," ujar dia kepada awak media, Rabu.

Bahtra mengatakan momen Pansus membuat publik bisa melihat ada atau tidaknya kesalahan Bupati Pati Sudewo dalam memimpin.

"Terus kemudian kalau ada misalnya temuan bahwa beliau melakukan pelanggaran, nah, tentu harus akan nanti kita lihat rekomendasi pansusnya seperti apa begitu," kata dia.

Sebelumnya, DPRD Pati, Jawa Tengah (Jateng) resmi menyetujui pembentukan Pansus Hak Angket untuk pemakzulan Sudewo.