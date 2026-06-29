menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Pantai Gading Kantongi Cara Redam Haaland, Fae Siapkan Serangan Balik Mematikan

Pantai Gading Kantongi Cara Redam Haaland, Fae Siapkan Serangan Balik Mematikan

Pantai Gading Kantongi Cara Redam Haaland, Fae Siapkan Serangan Balik Mematikan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Bomber Norwegia Erling Haaland di Piala Dunia 2026. Foto: AFP/JUSTIN SETTERFIELD.

jpnn.com, JAKARTA - Pantai Gading tak ingin terjebak hanya memikirkan cara menghentikan ketajaman Erling Haaland saat menghadapi Norwegia pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium, Rabu (1/7) dini hari WIB.

Pelatih Emerse Fae justru mengaku sudah memiliki formula untuk meredam bomber andalan Norwegia itu.

Fae menilai cara paling efektif mengurangi ancaman Haaland bukan dengan terus bertahan, melainkan memaksa Norwegia lebih banyak berada dalam tekanan. 

Baca Juga:

Dengan menguasai permainan dan terus melancarkan serangan, Pantai Gading diyakini bisa membuat Haaland minim suplai bola di lini depan.

"Kemampuan mencetak gol dari banyak pemain berbeda adalah salah satu kekuatan utama kami," ujar Fae.

Strategi tersebut didukung materi pemain yang dimiliki Pantai Gading. Tim berjuluk Les Elephants itu memiliki banyak opsi di sektor depan sehingga ancaman tak hanya datang dari satu pemain.

Baca Juga:

Secara keseluruhan, Fae mempunyai sembilan pemain bertipe menyerang yang siap diturunkan. 

Kondisi itu memberinya keleluasaan meracik taktik sekaligus mengubah jalannya pertandingan kapan saja.

Pantai Gading bersiap menghadapi Norwegia pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pelatih Emerse Fae sudah mengantongi cara meredam pergerakan Erling Haaland.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI