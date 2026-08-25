Pantai Karangpapak Garut Makan Korban Jiwa, 3 Wisatawan Hilang Tenggelam

jpnn.com, GARUT - Terbawa arus ombak saat berenang, tiga wisatawan hilang di Pantai Karangpapak, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Selasa.

Tim Search And Rescue (SAR) gabungan melakukan pencarian.

Kepala Satuan Polisi Perairan dan Udara (Satpolairud) Polres Garut Iptu Aep Saprudin membenarkan adanya tiga wisatawan yang saat ini masih dalam pencarian Tim SAR gabungan dengan menyisir pantai dan ke tengah lautan.

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"Kami bersama unsur terkait masih terus melakukan pencarian terhadap ketiga wisatawan yang terseret arus," kata Aep.

Ia menyebutkan tiga wisatawan yang masih dalam pencarian yakni Ardi M Nababan (27) warga Kabupaten Sumedang, Irfan Nababan (18) warga Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, dan Murdani Siahaan (18) warga Aceh Tenggara.

Dia mengatakan setelah menerima laporan mengenai adanya kecelakaan laut itu, jajarannya bersama anggota Polsek Cikelet, Balawista, nelayan, masyarakat, dan sukarelawan lainnya langsung bergerak melakukan pencarian di Pantai Karangpapak.

"Setelah menerima informasi adanya wisatawan yang terseret arus, personel Satpolairud bersama Polsek Cikelet, Balawista, nelayan dan masyarakat langsung melaksanakan pencarian di sekitar lokasi kejadian," katanya.

Ia menyampaikan peristiwa itu bermula ketika korban yang baru tiba di Pantai Karangpapak langsung menuju pantai untuk berenang, Selasa sekitar pukul 11.00 WIB.