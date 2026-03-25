Pantau Arus Balik Lebaran 2026, Seskab Teddy: Alhamdulilah Lancar

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah terus memperkuat pengawasan arus balik Lebaran 2026. Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya bersama Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi meninjau langsung ke Terminal Terpadu Pulo Gebang, Jakarta, pada Rabu (25/3) dini hari, tepatnya sekitar pukul 01.00–02.00 WIB, saat periode krusial arus balik berlangsung.

Peninjauan ini menjadi bagian dari komit men pemerintah dalam mengawal mobilitas jutaan masyarakat yang kembali ke Jakarta dan wilayah sekitarnya.

Kehadiran langsung pejabat pemerintah di lapangan sekaligus memastikan kondisi faktual di lapangan sesuai dengan laporan yang diterima.

“Tadi jam 1 malam diajak Pak Menhub mengecek puncak arus balik di Terminal Pulo Gebang. Alhamdulillah, setelah tanya-tanya langsung ke para pemudik di bus, mereka sampaikan di perjalanan lancar dan nyaman,” kata Teddy dalam unggahan akun Sekretariat Kabinet di Instagram, Rabu (25/3).

“Ya sekalian sapa-sapa, salaman, foto-foto sedikit bikin happy (gembira) pemudik.”

Dari hasil pemantauan dan dialog langsung dengan para pemudik, mayoritas menyampaikan bahwa perjalanan mereka berjalan lancar.

Hal ini menjadi indikator positif di tengah tingginya volume pergerakan masyarakat pada periode Lebaran 2026.

Seskab Teddy menegaskan, kelancaran arus balik tidak terlepas dari kerja sama lintas sektor yang solid.