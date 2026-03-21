Pantau Arus Lalu Lintas Kendaraan Saat Hari H Lebaran, Kakorlantas Polri: Terkendali

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho memantau pergerakan arus lalu lintas pada Hari Raya Idulfitri 1447 H di Command Center KM 29 Tol Jakarta-Cikampek, Sabtu (21/3).

Dalam pantauannya, Irjen Agus mengatakan kondisi arus lalu lintas selama periode mudik Lebaran terpantau masih terkendali, baik di jalan tol maupun arteri.

"Update terakhir lalu lintas, baik di jalan tol maupun arteri, terpantau terkendali. Untuk di jalan tol, pada pukul 11.00 sempat terjadi peningkatan arus sehingga di Cikampek, dari kilometer 57 sampai 70, dilakukan rekayasa lalu lintas," kata Irjen Agus.

Meski sempat terjadi peningkatan volume kendaraan di sejumlah titik, rekayasa lalu lintas yang diterapkan mampu menjaga kelancaran arus kendaraan.

Selain pengelolaan arus mudik, Polri juga telah menyiapkan langkah antisipasi untuk menghadapi arus balik Lebaran.

Berdasarkan perhitungan distribusi kendaraan, sekitar 66 persen kendaraan diperkirakan menuju wilayah Jawa Tengah, sementara 30 hingga 35 persen lainnya menuju Jawa Barat.

"Selanjutnya, terkait antisipasi pascalebaran, potensi aglomerasi di sejumlah wilayah seperti Solo Raya, Semarang Raya, Jabodetabek, Bali, dan Malang Raya telah diantisipasi. Seluruh Polda telah menyiapkan pengamanan melalui pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu," ujarnya.

"Strategi arus balik juga telah disiapkan. Dari distribusi kendaraan, sekitar 66 persen menuju Jawa Tengah dan sisanya sekitar 33 persen menuju Jawa Barat," sambungnya.