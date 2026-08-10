Pantau Kebakaran di Bromo, Menhut Ungkit Komando Penanganan Karhutla

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni pada Minggu (9/8) ini memantau langsung penanganan kasus karhutla di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Jawa Timur (Jatim).

Sebelum melakukan pemantauan lapangan, Menhut lebih dulu melaksanakan rapat koordinasi dengan didampingi Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin dan Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak di kawasan TNBTS, Jawa Timur, Minggu (9/8).

Rapat juga dilakukan bersama jajaran Polri Manggala Agni, BNPB dan BMKG yang bertugas memadamkan api.

Raja Juli setelah rapat kemudian melaksanakan peninjauan lapangan dan menyebut fokus penanganan kawasan tidak hanya berfokus ke pemadaman api.

Menurut dia, fokus penanganan diarahkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hingga beberapa bulan ke depan.

"Kami juga sudah rapat untuk membuat incident commander. Jadi, dibuat struktur supaya pekerjaan ini lebih teratur, lebih rapi, lebih terstruktur, semua kebutuhan, tantangan bisa dikoordinasikan, sehingga pemadaman ini akan bisa lebih baik,” kata Raja Juli, Senin (10/8).

Menurutnya, pembentukan struktur incident commander diperlukan, agar seluruh unsur yang terlibat bisa bekerja dalam satu koordinasi.

Dengan begitu, kata Raja Juli, kebutuhan maupun tantangan yang muncul selama proses pemadaman bisa segera ditangani.