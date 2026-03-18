Pantau Pelabuhan Merak & Ciwandan, Kakorlantas Pastikan Arus Mudik Terkendali

Pantau Pelabuhan Merak & Ciwandan, Kakorlantas Pastikan Arus Mudik Terkendali

Pantau Pelabuhan Merak & Ciwandan, Kakorlantas Pastikan Arus Mudik Terkendali
Antrean kendaraan pribadi di Pelabuhan Merak, Banten, Rabu (18/3) dini hari. Foto: Kenny Kurnia Putra/JPNN

jpnn.com - MERAK - Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Agus Suryonugroho meninjau langsung pergerakan volume kendaraan di jalur penyeberangan Pelabuhan Merak dan Ciwandan, Banten, Rabu (18/3) dini hari.

Irjen Agus melakukan peninjauan tersebut bersama Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Gubernur Banten Andra Soni, serta Direktur Utama ASDP Heru Widodo.

Eks Wakapolda Jateng itu menyebutkan, sejauh ini situasi di sepanjang jalur menuju Merak terpantau kondusif.

Menurutnya, kelancaran ini merupakan buah dari sinergi antara Polri, Kemenhub, dan pemerintah daerah.

"Sebagaimana prediksi kami, tanggal 18 ini menjadi puncak Angkutan Lebaran. Namun, berkat koordinasi yang baik, masyarakat yang menuju Merak bisa menempuh perjalanan dengan lancar tanpa gangguan berarti," ujar Irjen Agus.

Jenderal bintang dua ini juga memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas) di kawasan pelabuhan sangat aman.

"Negara hadir untuk memastikan perjalanan mudik dan arus balik berjalan aman, lancar, serta penuh kebahagiaan bagi masyarakat," tuturnya.

Terkait rekayasa lalu lintas, Irjen Agus menjelaskan bahwa skema one way sepenggal Tahap I telah diberlakukan sejak Selasa (17/3) sore di jalur Trans Jawa.

Kakorlantas Irjen Agus Suryonugroho meninjau langsung pergerakan volume kendaraan di jalur penyeberangan Pelabuhan Merak dan Ciwandan, Rabu (18/3) dinihari

