Pantau Produksi Sigaret Mesin di Daerah Ini, Bea Cukai Pastikan Kepatuhan Pelaku Usaha
jpnn.com, MALANG - Bea Cukai melakukan peninjauan lapangan dan asistensi perusahaan sektor hasil tembakau di wilayah Malang dan Semarang.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam memastikan kepatuhan pelaku usaha industri hasil tembakau terhadap ketentuan di bidang cukai, khususnya terkait kepemilikan dan penggunaan mesin pelinting sigaret.
Di Malang, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur II bersama Kepala Kantor Bea Cukai Malang mengunjungi pabrik-pabrik hasil tembakau di wilayah Malang Raya.
Kunjungan ini untuk memastikan kesiapan pabrik rokok dalam rangka uji coba penerapan sistem pemantauan produksi sigaret mesin melalui counting production.
Kunjungan dilaksanakan selama dua hari di tiga pabrik yang akan dilakukan uji instalasi counting production.
Pada hari pertama, Rabu (29/30), Tim Bea Cukai mengunjungi tiga pabrik, yaitu Berca Sauti Tobacco, Cakra Mas Jaya, dan Karya Tembakau Sejahtera.
Selanjutnya pada Kamis (30/04), Tim Bea Cukai melanjutkan ke Ongkowidjojo dan Zabur Rizqie.
Counting production adalah pemantauan produksi sigaret mesin menggunakan instalasi perangkat penghitung (counter) berbasis Internet of Things (IoT) dan Artificial Intelligence (AI) pada mesin maker yang dimiliki oleh pabrik hasil tembakau.
Bea Cukai terus memastikan kepatuhan pelaku usaha industri hasil tembakau terhadap ketentuan di bidang cukai, khususnya terkait kepemilikan dan penggunaan mesin
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Lewat Kegiatan Ini, Bea Cukai Mempenalkan Dunia Kepabeanan ke Siswa SMA di 3 Kota
- Bea Cukai Purwakarta Amankan Paket Berisi 205.200 Batang Rokok Ilegal di Karawang
- BINUS University Bentuk Talenta Hospitality yang Siap Terjun dalam Industri Berkelanjutan
- Edukasi Mahasiswa STIH dan Binus Medan Tentang Kepabeanan, Ini Harapan Bea Cukai
- Bea Cukai Dukung Pelaku UMKM di Berbagai Daerah Ekspansi Pasar Ekspor Lewat Asistensi
- Bea Cukai dan Polri Gagalkan Penyelundupan 27 Kg Sabu-Sabu Jaringan Malaysia-Meranti