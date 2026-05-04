Pantau Sawit Lebih Presisi, PTPN IV PalmCo Uji Pemanfaatan Satelit Jepang

Lahan yang dikelola oleh PTPN IV PalmCo. Foto dok PalmCo

jpnn.com, RIAU - Sub Holding PTPN III, PTPN IV PalmCo mulai menjajaki pemanfaatan teknologi satelit bersama mitra teknologi asal Jepang untuk meningkatkan akurasi pemantauan tanaman dan efisiensi operasional.

Penjajakan kerja sama tersebut difasilitasi oleh Indonesia-Japan Business Network dan telah berlangsung sejak pertengahan April 2026.

Saat ini, kolaborasi memasuki tahap uji coba lapangan atau proof of concept (POC) yang dilakukan di Kebun Sei Galuh, Kabupaten Kampar, Riau.

Dalam uji coba ini, tim gabungan melakukan proses ground truthing atau validasi kondisi tanaman secara langsung di lapangan.

Data tersebut kemudian disandingkan dengan citra satelit guna meningkatkan ketepatan analisis kesehatan tanaman.

Pemantauan udara memanfaatkan satelit observasi bumi ALOS-4 (DAICHI-4) yang dikembangkan oleh mitra teknologi Jepang, termasuk Mitsubishi Heavy Industries.

Satelit ini mampu mencakup wilayah luas dengan resolusi spasial sekitar 25 meter.

Berbasis teknologi radar Synthetic Aperture Radar (SAR), ALOS-4 menggunakan gelombang mikro sehingga tetap dapat menghasilkan data meski dalam kondisi tertutup awan—tantangan umum di wilayah tropis seperti Indonesia.

