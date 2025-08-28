Pantauan Harga Beras Hari Ini, Medium hingga Premium di Atas Rp 16 Ribu Per Kilogram

jpnn.com, JAKARTA - Data panel Bank Indonesia melalui bi.go.id/hargapangan mencatat sejumlah harga beras mencapai angka di atas Rp 16 ribu per kilogram.

Harga beras kualitas bawah I rerata nasional berada di angka Rp 14.750 per kilogram, beras kualitas bawah II Rp 14.300 per kilogram.

Kemudian, harga beras medium I Rp 16 ribu per kilogram, beras medium II Rp 15.750 per kilogram.

Harga beras kualitas super I Rp 16.900 per kilogram dan beras super II p 16.250 per kilogram.

Dipantau dari laman Bapanas beras premium di harga Rp 15.615 per kilogram turun dari sebelumnya Rp 16.095 per kilogram.

Lalu, beras medium di harga Rp 13.620 per kilogram turun dari hari sebelumnya Rp 13.997 per kilogram.

Kemudian, harga beras Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP) Rp 12.463 per kilogram naik dari sebelumnya Rp 12.595 per kilogram.

Kemudian, minyak goreng kemasan Rp 19.737 per liter turun dari sebelumnya Rp 20.739 per liter; minyak goreng curah Rp 16.618 per liter turun dari sebelumnya Rp 17.495 per liter; Minyakita Rp 16.821 per liter turun dari sebelumnya Rp 17.489 per liter.