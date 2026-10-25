Pantauan Realtime Dinilai Penting untuk Menjaga Stok BBM

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat kebijakan energi yang juga Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria mengatakan Pertamina dan pemerintah harus terus memperkuat pemantauan stok BBM secara real time.

Menurut dia, pemantauan itu berguna untuk mencegah kejadian gangguan pasokan yang menyebabkan antrean di SPBU.

Sistem pemantauan, di dalamnya termasuk kesiapan mobil tangki, keandalan jalur distribusi serta memastikan di kapasitas pelayanan SPBU.

"Pemerintah juga harus membantu Pertamina mengidentifikasi penyebab utama kelangkaan. Apakah terkait ketersediaan, logistik, keterbatasan infrastruktur, hingga lonjakan konsumsi," kata Sofyano, Minggu (25/10).

Sofyano berharap koordinasi antara Pertamina, Kementerian ESDM, Pemerintah Daerah (Pemda), aparat hingga BPH Migas dapat terus diintensifkan.

Dia juga menitikberatkan peran pemerintah daerah memiliki peran penting untuk memahami kondisi wilayah. Sementara untuk aparat penegak hukum, kata dia, harus berperan aktif dalam meminimalisasi potensi penimbunan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh oknum tertentu.

"Pertamina dan pemerintah harus memastikan kejadian di Bali tidak kembali berulang. Indikatornya meliputi ketersediaan stok, penurunan antrean, ketepatan pengiriman, peningkatan pelayanan, serta berkurangnya pengaduan masyarakat," ujarnya.

Sebelumnya Pertamina mengeklaim telah memperkuat pasokan dan keandalan distribusi hingga ke SPBU. Langkah ini dilakukan melalui penambahan pasokan sesuai kebutuhan daerah serta penguatan operasional.