menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Event » Papa Roach Hadir di Malaysia dan Singapura, Industri Konser Regional Bergairah

Papa Roach Hadir di Malaysia dan Singapura, Industri Konser Regional Bergairah

Papa Roach Hadir di Malaysia dan Singapura, Industri Konser Regional Bergairah
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Konser Papa Roach di Malaysia dan Singapura. Foto: dok for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Band rock legendaris asal Amerika Serikat, Papa Roach, bersiap menyalakan panggung Asia Tenggara lewat dua konser besar di Malaysia dan Singapura.

Lebih dari sekadar agenda musik, kehadiran band dengan rekam jejak tiga dekade itu menjadi sinyal positif bagi industri hiburan live.

Diselenggarakan oleh Hitman Solutions, rangkaian konser menandai debut Papa Roach di Malaysia dan Singapura.

Baca Juga:

Dengan basis penggemar lintas generasi dan katalog lagu yang solid, Papa Roach dikenal sebagai “magnet penonton” yang mampu mendongkrak penjualan tiket, merchandise, hingga sektor pendukung seperti pariwisata dan perhotelan.

Selama lebih dari 30 tahun, Papa Roach konsisten menjaga relevansi.

Dari lagu ikonik “Last Resort” hingga rilisan terbaru seperti “Braindead” yang sukses di tangga lagu, band terus berevolusi tanpa meninggalkan identitas musiknya.

Baca Juga:

Konsistensi itulah yang menjadi nilai jual kuat dalam bisnis pertunjukan langsung.

CEO dan Founder Hitman Group, Rohit Rampal, menyebut kehadiran Papa Roach sebagai langkah strategis.

Band rock legendaris asal Amerika Serikat, Papa Roach, bersiap menyalakan panggung Asia Tenggara lewat dua konser besar di Malaysia dan Singapura.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI