Papa Roach Hadir di Malaysia dan Singapura, Industri Konser Regional Bergairah
jpnn.com, JAKARTA - Band rock legendaris asal Amerika Serikat, Papa Roach, bersiap menyalakan panggung Asia Tenggara lewat dua konser besar di Malaysia dan Singapura.
Lebih dari sekadar agenda musik, kehadiran band dengan rekam jejak tiga dekade itu menjadi sinyal positif bagi industri hiburan live.
Diselenggarakan oleh Hitman Solutions, rangkaian konser menandai debut Papa Roach di Malaysia dan Singapura.
Dengan basis penggemar lintas generasi dan katalog lagu yang solid, Papa Roach dikenal sebagai “magnet penonton” yang mampu mendongkrak penjualan tiket, merchandise, hingga sektor pendukung seperti pariwisata dan perhotelan.
Selama lebih dari 30 tahun, Papa Roach konsisten menjaga relevansi.
Dari lagu ikonik “Last Resort” hingga rilisan terbaru seperti “Braindead” yang sukses di tangga lagu, band terus berevolusi tanpa meninggalkan identitas musiknya.
Konsistensi itulah yang menjadi nilai jual kuat dalam bisnis pertunjukan langsung.
CEO dan Founder Hitman Group, Rohit Rampal, menyebut kehadiran Papa Roach sebagai langkah strategis.
