Papa Zola The Movie Segera Tayang di Indonesia, Sutradara Cerita Begini

Papa Zola The Movie Segera Tayang di Indonesia, Sutradara Cerita Begini

Sutradara, Penulis, sekaligus Pengisi Suara 'Papa Zola', Nizam Abdul Razak (kanan) dan Chief Distribution MD Pictures, Rifky (kiri) di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (9/1). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Film animasi Papa Zola The Movie bakal segera meramaikan layar bioskop Indonesia.

Film itu tak hanya menghadirkan aksi dan komedi khas animasi semata, tetapi juga mengangkat tentang sosok ayah.

Sutradara, Penulis, sekaligus Pengisi Suara 'Papa Zola', Nizam Abdul Razak mengungkapkan, karakter tersebut muncul dari semesta BoBoiBoy.

Pasalnya, dia mengetahui bahwa series BoBoiBoy punya data penonton yang 70 persen adalah orang dewasa.

"Jadi, kami mau, oke, mau hadirkan watak baru, watak orang dewasa ya. Jadi, wujudnya watak (karakter) Papa Zola," ujar Nizam Abdul Razak di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (9/1) 

Semula, Papa Zola hanya karakter pendukung. Akan tetapi, melihat respons penonton yang baik terhadap karakter tersebut, akhirnya berkembang menjadi cerita utama.

"Jadi, kami tak menyangka Papa Zola ini akan jadi karakter utama," kata Nizam.

"Tetapi kami lihat, banyak orang yang ingin mengetahui tentang siapa Papa Zola, bagaimana Papa Zola ini datang," tambahnya. 

