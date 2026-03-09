Papan Bawah Super League Mendidih, PSM Bisa Terseret
jpnn.com - JAKARTA - Lima tim di papan bawah klasemen Super League melakoni persaingan seru setiap pekan.
Madura United, Persijap Jepara, PSBS Biak, Persis Solo, dan Semen Padang, sama-sama berupaya keluar dari jerat degradasi.
"PSM Makassar yang berada di peringkat ke-13 juga belum sepenuhnya aman. Dengan hanya menyisakan sepuluh laga dari total 34 pertandingan dalam semusim untuk tiap tim, pergerakan dalam papan klasemen masih bisa terjadi dengan kemungkinan apa pun," kupasan di halaman ILeague.
Dari kalkulasi poin yang ada saat ini, kemenangan yang didapat tiap tim di papan bawah akan memiliki peran besar untuk dapat mengerek posisi di papan klasemen.
Perbedaan poin yang tipis membuat para kontestan di papan bawah terus melipatgandakan motivasi dan semangatnya untuk bangkit.
Untuk saat ini, Persijap menjadi tim dengan grafik yang membaik mulai pekan ke-21. Masih berada di posisi ke-17 di pekan 21, Laskar Kalinyamat merangkak naik step by step di pekan-pekan berikutnya.
PSM Makassar yang berada di peringkat ke-13 klasemen Super League juga belum sepenuhnya aman.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Terungkap, Persik Menyiapkan Ramuan Agar Persib Mandul
- Persib vs Persik: Federico Barba Ingatkan Magis GBLA, Macan Putih Dalam Bahaya
- Federico Barba Bongkar Kekuatan Persik Kediri, tapi Persib Bandung Punya Senjata Rahasia
- Persib Vs Persik: Bojan Hodak Terpaksa Coret 2 Pemain Asing
- Persib Bandung vs Persik Kediri: Bojan Hodak Mencium Ancaman Tim Tamu
- Andai Persib Kalah Malam Ini, 15 Maret Bisa Berat & Bahaya