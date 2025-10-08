menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Paparan Radiasi Cesium-137 di Cikande, Akses Warga di Zona Merah Dibatasi

Paparan Radiasi Cesium-137 di Cikande, Akses Warga di Zona Merah Dibatasi

Paparan Radiasi Cesium-137 di Cikande, Akses Warga di Zona Merah Dibatasi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pembatasan keluar masuk kendaraan pengangkut material untuk mencegah paparan radiasi cesium-137 di kawasan Cikande, Kabupaten Serang, Selasa (7/10/2025).ANTARA/Susmiatun Hayati.

jpnn.com - Pemerintah membatasi akses warga di zona merah paparan radiasi Cesium-137 di kawasan industri Cikande, Kabupaten Serang, Banten.

Pembatasan dilakukan untuk memastikan keselamatan masyarakat selama proses dekontaminasi berlangsung.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Hanif Faisol Nurofiq menyebut langkah tersebut merupakan bagian dari hasil zonasi yang dilakukan oleh tim gabungan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN).

Baca Juga:

"Hari ini teman-teman BRIN dan BAPETEN sedang melakukan zoning terkait dengan potensi pancaran ini sampai lima kilometer. Nanti ada zona merah yang kami tangani lebih awal, baru kemudian zona kuningnya," ujar Hanif di serang, Selasa (7/10/2025).

Pembatasan pergerakan masyarakat diperlukan untuk mencegah paparan langsung. "Kami akan batasi gerakan orang di wilayah ini,” lanjutnya.

Menurut Hanif, penanganan difokuskan pada rumah-rumah yang berada paling dekat dengan sumber paparan.

Baca Juga:

"Jadi yang penting yang dekat-dekat itu saja yang kami lokalisir. Tidak semuanya, hanya beberapa rumah yang diperlukan untuk dikosongkan," tuturnya.

Tim gabungan di lapangan telah menandai area berbahaya dengan pembatas dan garis larangan.

Pemerintah membatasi akses warga di zona merah paparan radiasi Cesium-137 di kawasan industri Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Masyarakat harus tahu ini.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI