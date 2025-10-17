Paper Perkuat Komitmen Dukung Ekosistem Bisnis Digital Lewat Unfold 2025

jpnn.com, JAKARTA - Platform invoicing B2B di Indonesia, Paper, sukses menggelar forum bisnis dan teknologi, Paper Unfold 2025.

Acara itu bertujuan untuk mempertemukan lebih dari 1.000 pelaku usaha, profesional, investor, dan pemangku kepentingan lintas industri.

Mengusung tema "Rooted in Legacy, Rising with Technology," Paper Unfold 2025 diharapkan menjadi wadah bagi para pengusaha untuk beradaptasi dengan perubahan dan mengembangkan bisnis yang lebih tangguh, tanpa mengabaikan nilai-nilai legacy.

"Sejalan dengan transformasi strategis Paper, Unfold menjadi wujud komitmen kami untuk terus menghadirkan dampak nyata bagi ekosistem bisnis di Indonesia," kata Co-Founder sekaligus CEO Paper, Yosia Sugialam di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Bersamaan dengan forum tersebut, Paper juga memperkenalkan wajah baru perusahaan melalui momen rebranding.

Yosia menjelaskan transformasi ini bukan hanya tentang evolusi bisnis dan operasional, tetapi juga wujud komitmen meningkatkan dampak nyata bagi pelaku usaha.

"Meningkatkan dampak nyata bagi pelaku usaha berbagai sektor dan skala agar mereka dapat tumbuh dengan lebih efisien, berdaya saing dan siap ekspansi," tutur Yosia.

Dengan dukungan lebih dari 700 ribu pelaku usaha di seluruh Indonesia, Paper semakin mempertegas perannya sebagai tulang punggung ekosistem bisnis digital yang menyatukan penagihan, pembayaran, dan pembiayaan dalam satu platform.