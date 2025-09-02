Papera Minta Pedagang dan Warga Perketat Keamanan Antisipasi Provokasi
jpnn.com, JAKARTA - Pedagang yang tergabung dalam Pedagang Pejuang Indonesia Raya (Papera) mengimbau masyarakat dan sesama pedagang untuk memperketat pengamanan lingkungan dan pasar. Imbauan ini menyusul situasi yang tidak menentu pasca-kerusuhan yang berpotensi dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab.
Aksi seruan dilakukan melalui penyebaran pernyataan sikap di sejumlah pasar tradisional di Jakarta, seperti Pasar Anyar Bahari, Pasar Duta Mas, Pasar Petojo Jaya, Pasar Minggu, dan Pasar Induk Kramatjati pada Selasa (2/9).
Ketua DPC Papera Pasar Duta Mas Jakarta Barat, Suparno, menekankan pentingnya kewaspadaan kolektif.
"Di sini sering kami sampaikan ke warga, jangan mudah terprovokasi isu negatif," kata Suparno di lokasi.
Ia menambahkan, langkah nyata harus segera diambil.
"Membuat posko khusus dan poskamling untuk menjaga lingkungan," ujarnya.
Menurut Suparno, pengamanan tidak bisa hanya mengandalkan aparat, tetapi harus dimulai dari komunitas pedagang dan warga setempat.
Dampak kerusuhan sebelumnya telah dirasakan langsung oleh pedagang. Munip Amir, pedagang di Pasar Induk Kramatjati, mengeluh akibat demo yang terjadi.
Don Muzakir menekankan bahwa aspirasi boleh disampaikan secara damai, bukan dengan cara anarkistis.
