Papera Puji Upaya Pemerintah Stabilisasi Harga Pangan Jelang Ramadan

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Pedagang Pejuang Indonesia Raya (PAPERA) Don Muzakir menilai langkah pemerintah dalam menjaga pasokan serta harga pangan sudah tepat.

Dia menyebut langkah itu sebagai bukti nyata kehadiran negara melindungi kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan pemantauan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) per Jumat (13/2), harga sejumlah komoditas utama seperti beras, daging sapi, ayam ras, cabai, dan bawang merah relatif stabil.

Harga beras medium I Rp 15.950 per kilogram, beras kualitas super I Rp 17.050 per kilogram, dan beras kualitas super II Rp 16.550 per kilogram. Harga bawang merah Rp 47.400 per kilogram, cabai merah Rp 48 ribu per kilogram. Kemudian, harga ayam ras Rp 3.250 per kilogram.

“Stabilitas ini bukan kebetulan. Ini hasil kerja nyata pemerintah yang serius memastikan rakyat bisa menjalani Ramadan tanpa tekanan lonjakan harga,” ujar Don Muzakir dikutip, Jumat.

Dia juga menyoroti berbagai program strategis yang dinilai berhasil menahan gejolak harga, mulai dari penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), operasi pasar pangan murah, hingga penguatan distribusi logistik pangan nasional.

Menurutnya, kesiapan pemerintah tahun ini terlihat lebih matang karena intervensi dilakukan sebelum permintaan masyarakat mencapai puncaknya.

“Operasi pasar murah juga membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Ini menunjukkan perencanaan pemerintah presisi dan berbasis data,” jelasnya.