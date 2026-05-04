Papua Barat Duduki Posisi Puncak Provinsi Inflasi Tertinggi Pada April 2026
jpnn.com, JAKARTA - Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik, Ateng Hartono memaparkan sebaran inflasi di tingkat regional yang menunjukkan dinamika berbeda di tiap wilayah.
Meskipun sebagian besar daerah mengalami kenaikan harga, terdapat beberapa provinsi yang justru mencatat penurunan harga.
"Secara bulanan, sebanyak 30 provinsi yang mengalami inflasi dan 8 provinsi lainnya mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Papua Barat yaitu sebesar 2,00%. Deflasi terendah terjadi di Maluku yaitu 0,17%," kata Ateng di kantornya, Senin (4/5).
Kondisi serupa juga terlihat pada data tahunan, di mana seluruh provinsi di Indonesia terpantau mengalami inflasi.
Namun, lonjakan di Papua Barat tetap menjadi yang paling menonjol dibandingkan wilayah lainnya.
Inflasi tertinggi terjadi di Papua Barat sebesar 5,00 persen, sedangkan inflasi terendah terjadi di Lampung sebesar 0,53 persen.
Secara nasional, laju inflasi menunjukkan tren peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi menurun berdasar data bulanan (mtom).
Secara tahunan (yoy), inflasi April 2026 tercatat sebesar 2,42 persen, lebih tinggi dibandingkan inflasi tahunan April 2025 sebesar 1,95 persen.
Provinsi Papua Barat menduduki posisi puncak sebagai wilayah dengan tingkat inflasi tertinggi baik secara bulanan maupun tahunan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Inflasi April 2026 Capai 2,42 Persen, Sektor Ini Jadi Penyumbang Terbesar
- Maskawin Senjata Api Sudah Tradisi, Bukan Kekuatan Melawan Negara
- Nelayan Ditemukan Terombang-Ambing 15 Jam di Perairan Manokwari dan Oransbari
- Apresiasi Agenda Konsolidasi Daerah di PBD, Senator Filep Berharap Pembangunan Pendidikan Makin Progresif
- Jumlah Pengangguran di Jaksel Mencapai 59.725 Orang
- Inflasi Tahunan Jakarta pada Januari 2026 Mencapai 3,96 %