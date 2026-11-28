jpnn.com - Berapa mahal harga sebuah perdamaian di tanah Papua?

Apakah perdamaian harus dibangun dengan teknologi penyadapan senilai ratusan miliar hingga triliunan rupiah, atau melalui dialog, keadilan, dan pendekatan kemanusiaan?

Pernyataan menarik disampaikan oleh Dr. Andi Widjajanto, mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), dalam program Rakyat Bersuara di iNews TV pada Selasa, (24/11/2026), yang dipandu Aiman Witjaksono.

Dalam pembahasannya mengenai teknologi intelijen, Andi menyinggung Papua.

“Kami itu setengah mati misalnya mengatasi teror Santoso di Poso ya atau untuk memetakan apa yang terjadi di Papua yaitu harus mencari alat-alat yang benar-benar super canggihyang teradvance di dunia,” ujar Andi Widjajanto dalamtayangan tersebut.

Pernyataan ini membuka ruang diskusi mengenai penggunaan teknologi intelijen dalam menangani persoalan Papua.

Berapa besar anggaran yang dikeluarkan, siapa yang menjadi sasaran pengawasan, dan apakah penggunaannya telah sesuai dengan hukum?

Uang rakyat untuk menyadap rakyat?