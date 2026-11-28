Papua di Balik Alat Sadap
Oleh: Laurens Ikinia - Dosen dan Peneliti Institute of Pacific Studies, Prodi Hubungan Internasional UKI Jakarta
jpnn.com - Berapa mahal harga sebuah perdamaian di tanah Papua?
Apakah perdamaian harus dibangun dengan teknologi penyadapan senilai ratusan miliar hingga triliunan rupiah, atau melalui dialog, keadilan, dan pendekatan kemanusiaan?
Pernyataan menarik disampaikan oleh Dr. Andi Widjajanto, mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), dalam program Rakyat Bersuara di iNews TV pada Selasa, (24/11/2026), yang dipandu Aiman Witjaksono.
Dalam pembahasannya mengenai teknologi intelijen, Andi menyinggung Papua.
“Kami itu setengah mati misalnya mengatasi teror Santoso di Poso ya atau untuk memetakan apa yang terjadi di Papua yaitu harus mencari alat-alat yang benar-benar super canggihyang teradvance di dunia,” ujar Andi Widjajanto dalamtayangan tersebut.
Pernyataan ini membuka ruang diskusi mengenai penggunaan teknologi intelijen dalam menangani persoalan Papua.
Berapa besar anggaran yang dikeluarkan, siapa yang menjadi sasaran pengawasan, dan apakah penggunaannya telah sesuai dengan hukum?
Uang rakyat untuk menyadap rakyat?
Alat sadap senilai triliunan rupiah mungkin mampu mendengarkan yang dibicarakan orang Papua, tetapi tak mampu menjawab mengapa orang Papua masih bersuara
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Dukung Pemerintah Mencegah 12 Orang Delegasi ULMWP ke Vanuatu, Dave Singgung Separatisme
- Kabar Gembira untuk Ribuan Peserta Seleksi PPPK yang Sebelumnya Dinyatakan Tidak Lulus
- LEKAN Soroti Dugaan Tambang Ilegal di Wapoga, Minta Aparat Turun Tangan
- Empat Huruf Sakral 'Prof.'
- Gibran dan Pertarungan 2029
- Polisi Tangkap Pemilik Akun FB Cakra Adi Negara, Pelapornya Aktivis Dani Eko Wiyono