Papua di Meja Kekuasaan

jpnn.com - Ibarat membangun honai, kebijakan Papua dimulai dari keputusan tentang siapa yang ikut merancangnya.

Jika Ministry of Papua Development dibentuk, seberapa besar suara orang Papua akan menentukan keputusan terkait tanah adat, hak politik, ekonomi, sekolah, dan kesehatan mereka?

Pertanyaan itu mengemuka bagi penulis setelah menyimak paparan Dr. Yan Permenas Mandenas, S.Sos., M.Si., dalam bincang publik Membaca Papuahari Jumat (13/11): Mengidentifikasi Isu-isu Strategis dan Potensi Persoalan Masa Depan.

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Acara yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Etnis dan Papua Center Universitas Indonesia itu menghadirkan Mandenas, salah satu tokoh politik dari Tanah Papua dan anggota DPR RI periode 2024–2029 dari Fraksi Partai Gerindra.

Berangkat dari paparan Dr. Mandenas, penulis merumuskan dua pertanyaan tentang kedudukan Papua dalam pengambilan keputusan nasional.

Apakah Kementerian Urusan Papua dapat menyelesaikan persoalan yang kewenangannya tersebar di banyak instansi?

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Bagaimana partai politik membuka jalan bagi Orang Asli Papua (OAP) untuk ikut menentukan agenda nasional, termasuk melalui kesempatan menjadi ketua umum partai?

Kementerian Papua dan Ujian koordinasi