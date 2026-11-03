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Papua Tengah Usulkan 2 Titik Sekolah Rakyat, Gus Ipul: Wilayah 3T Jadi Prioritas

Papua Tengah Usulkan 2 Titik Sekolah Rakyat, Gus Ipul: Wilayah 3T Jadi Prioritas
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Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul (kiri) saat menerima audiensi Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Senin (2/11). Foto: Dokumentasi Kemensos

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan pembangunan Sekolah Rakyat, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), menjadi prioritas pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Gus Ipul saat menerima audiensi Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta, Senin (2/11).

“Untuk Pak Gubernur, kami harus bantu, yang bisa sesuai tugas kami, ini program strategis Bapak Presiden, daerah 3T itu kami prioritaskan,” kata Gus Ipul.

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Wilayah 3T menjadi salah satu prioritas pembangunan Sekolah Rakyat, sesuai dengan target pemerintah untuk membangun minimal satu gedung Sekolah Rakyat permanen di setiap kabupaten/kota.

Masing-masing sekolah diproyeksikan mampu menampung sekitar 2.000 siswa, mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.

“Kalau (milik) provinsi yang sekolah di situ, dari berbagai kabupaten/kota bisa diambil. Tapi kalau yang milik kabupaten, hanya untuk warga kabupaten setempat,” jelasnya.

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Papua Tengah Usulkan 2 Titik Sekolah Rakyat, Gus Ipul: Wilayah 3T Jadi Prioritas

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa mengusulkan dua lokasi pembangunan Sekolah Rakyat permanen di Kabupaten Nabire.

Mensos Gus Ipul menerima audiensi Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Senin (2/11).

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