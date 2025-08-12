Para Dai Muda Dapat Kesempatan Magang di Pesantren, Kemenag: Program Regenerasi Pendakwah

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) memberi kesempatan kepada para dai yang masuk program regenerasi pendakwah muda untuk magang di pesantren.

"Mereka akan belajar tidak hanya teori, tetapi praktik dakwah dan pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren," ujar Direktur Penerangan Agama Islam Kemenag Ahmad Zayadi di Jakarta, Selasa.

Sebanyak enam pesantren terpilih sebagai lokasi magang yang semua di Jawa Barat. Proses magang berlangsung selama lima hari pada Agustus 2025.

Ia menjelaskan enam pesantren yang menjadi lokasi magang dipilih dengan kriteria khusus.

Selain memiliki sistem taklim yang mapan, pesantren tersebut juga telah mengembangkan usaha produktif yang dikelola secara profesional.

"Kami ingin para dai muda bisa melihat model pemberdayaan ekonomi yang nyata, sehingga nanti mereka dapat menirunya di daerah masing-masing," kata dia.

Dia menjelaskan regenerasi dai pada era digital tidak cukup hanya menguasai materi dakwah.

Kemampuan mengelola ekonomi umat, ujarnya, menjadi faktor penting untuk kemandirian dan keberlanjutan misi dakwah.