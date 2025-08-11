menu
Para Influencer Luncurkan Petisi Bersatu untuk Mengakhiri Genosida di Palestina
Sejumlah influencer meluncurkan petisi 'Bersatu Untuk Mengakhiri Genosida di Palestina' dalam konferensi pers di Mardin Cafe, Kemang, Jakarta Selatan pada Senin (11/8). Foto: Dedi Yondra / JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah figur publik termasuk influencer meluncurkan petisi Bersatu Untuk Mengakhiri Genosida di Palestina.

Petisi yang ditujukan kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia itu menyuarakan tuntutan atas intervensi diplomatik dan akses kemanusiaan bagi rakyat Gaza.

Para figur publik berpengaruh itu meluncurkan petisi dalam sebuah konferensi pers di Mardin Cafe, Kemang, Jakarta Selatan pada Senin (11/8).

Beberapa nama yang turut terlibat yakni Michelle Santoso, Rebecca Reijman, Bella Fawzi, Inara Rusli, Savitri, Ratu Nur Annisa, Dodi Hidayatullah, Ustaz Erick Yusuf, Pizaro Ghozali, dan Asma Nadia.

"Petisi dirasa ini penting karena kami percaya apa yang disuarakan memiliki kekuatan, minimal untuk menyatakan sikap, pro kemerdekaan rakyat Palestina. Petisi ini mendesak pemerintah agar mengambil langkah yang nyata," kata Bella Fawzi.

Hal senada disampaikan oleh selebritas Inara Rusli yang secara terbuka menyampaikan pentingnya petisi tersebut.

Selain lewat petisi, dia ingin terus menyuarakan agar genosida di Palestina dihentikan lewat media sosial.

"Aku hadir sebagai ibu dan wanita yang menyaksikan nasib di Gaza. Seorang ibu pasti sedih melihat apa yang terjadi di sana. Media sosial bisa dipakai untuk ladang berjihad, menyuarakan mengapa kita harus membela Palestina, berjuang untuk kemerdekaan Palestina," ucap Inara Rusli.

