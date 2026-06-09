menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Musik » Para Legenda Rock Indonesia Bersatu dalam Sebuah Manifesto Kebangsaan

Para Legenda Rock Indonesia Bersatu dalam Sebuah Manifesto Kebangsaan

Para Legenda Rock Indonesia Bersatu dalam Sebuah Manifesto Kebangsaan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
MAHARYA memperkenalkan album debut mereka bertajuk CITRAYUDA, sebuah karya yang mengangkat tema budaya, kebangsaan, dan identitas Indonesia melalui medium musik. Foto: Source

jpnn.com, BANDUNG - Publik musik Indonesia menyaksikan peluncuran proyek yang mempertemukan akademisi, pemikir, dan musisi rock dalam satu panggung.

Acara tersebut berlangsung di kawasan Kota Baru Parahyangan, Bandung.

MAHARYA memperkenalkan album debut mereka bertajuk “CITRAYUDA”, sebuah karya yang mengangkat tema budaya, kebangsaan, dan identitas Indonesia melalui medium musik.

Baca Juga:

Di tengah perkembangan industri musik yang terus berubah, MAHARYA hadir sebagai kolektif yang beranggotakan akademisi dari berbagai disiplin ilmu, termasuk teknologi informasi, penelitian budaya, sastra, dan filsafat. Kelompok ini mengusung visi untuk mengangkat kembali nilai-nilai kebangsaan yang terinspirasi dari warisan pemikiran dan manuskrip Indonesia.

Melalui musik, MAHARYA menerjemahkan berbagai gagasan tersebut ke dalam komposisi yang memadukan unsur rock dengan tema-tema sejarah, budaya, dan nasionalisme.

Album CITRAYUDA menarik perhatian karena melibatkan sejumlah musisi yang telah dikenal di industri musik Indonesia.

Baca Juga:

Di lini depan terdapat Satrio Angga, pendiri sekaligus penggagas MAHARYA yang berperan dalam pengembangan proyek ini.

Formasi band juga diperkuat oleh Iram U’Camp, gitaris yang dikenal melalui kiprahnya bersama U’Camp dan kontribusinya di dunia musik rock Indonesia.

MAHARYA memperkenalkan album debut mereka bertajuk CITRAYUDA, sebuah karya yang mengangkat tema budaya, kebangsaan, dan identitas Indonesia.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI