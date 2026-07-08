Para Modifikator Merapat, Honda Modif Contest 2026 Siap Bergulir di 9 Kota
jpnn.com, JAKARTA - Astra Honda Motor (AHM) kembali menggelar kontes modifikasi sepeda motor, yakni Honda Modif Contest (HMC) 2026.
Memasuki edisi ke-12, ajang ini mengajak para modifikator untuk menuangkan hasil karya terbaiknya bersama sepeda motor Honda.
Kegiatan itu akan digelar mulai 8 Agustus hingga 24 Oktober 2026 di 9 kota besar di Indonesia, yaitu Denpasar, Medan, Pekanbaru, Bandung, Banjarmasin, Makassar, Samarinda, Solo, dan Surabaya.
General Manager Marketing Planning & Analysis Division AHM Andy Wijaya mengatakan HMC merupakan wujud komitmen perusahaan dalam menghadirkan ruang bagi para modifikator dan pencinta modifikasi untuk terus berkarya.
Sejak awal 2014, HMC terus berevolusi mengikuti perkembangan tren dan gaya hidup generasi muda.
“Kami percaya konsep ini tidak hanya memberikan ruang bagi para modifikator untuk menampilkan karya terbaiknya, tetapi juga mampu mendorong perkembangan budaya modifikasi Honda yang semakin kreatif, relevan, dan menginspirasi.” ujar Andy dalam siaran persnya, Rabu (8/7).
Ada beragam kelas yang bisa diikuti oleh para modifikatoe di ajang HMC 2026.
Kategori sepeda motor produksi 2010 ke atas, peserta dapat mengikuti kelas Matic & Cub Stock/Bolt On, Matic & Cub Advance, Matic & Cub Community Touring, Sport Community Touring, All Sport (Naked & Fairing), dan Show Off.
Astra Honda Motor (AHM) kembali menggelar kontes modifikasi sepeda motor, yakni Honda Modif Contest (HMC) 2026.
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