Para Pemain Persib Meluap, Bojan Hodak Kebingungan
Minggu, 08 Maret 2026 – 09:41 WIB
jpnn.com - BANDUNG - Tukang Latih Persib Bandung Bojan Hodak sedang kebingungan menjelang pasukannya ketemu Persik Kediri pada pekan ke-25 Super League di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Senin (9/3).
Itu lantaran Hodak kesulitan menentukan starter menghadapi Persik.
Menjelang laga, kondisi fisik dan mental para pemain Persib siap tempur.
Situasi ini membuat persaingan memperebutkan starting eleven menjadi sangat ketat.
Hodak mengungkapkan, suasana ruang ganti sedang dalam kondisi terbaik.
Hal itu berdampak pada motivasi pemain yang meluap saat latihan.
Persib Bandung akan menjamu Persik Kediri pada pekan ke-25 Super League di Stadion GBLA.
