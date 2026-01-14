Para Pencinta Diecast Merapat, IDS 2026 Bakal Digelar di Jakarta, Ada Larry Wood

jpnn.com, JAKARTA UTARA - Pameran International Diecast Show (IDS) 2026 dipastikan bakal digelar di Balai Kartini, Jakarta Selatan pada 14–16 Februari 2026.

Mengusung tema “Joy In Unity–Indonesian Pride”, IDS 2026 diproyeksikan menjadi pameran diecast terbesar tidak hanya di Asia Tenggara, tetapi juga Internasional.

Dengan menghadirkan kolektor, customizer, hingga pelaku industri dari berbagai negara, pameran tersebut akan menjadi titik temu para pencinta diecast global.

Pembina IDS 2026, Nanan Soekarna mengatakan penyelenggaraan IDS berangkat dari sebuah pendekatan yang menempatkan makna, kolaborasi, dan kebanggaan nasional sebagai fondasi utama acara.

“Diecast adalah medium yang menyatukan generasi dan budaya. Indonesia dengan bangga membuka pintu sebagai titik temu global bagi komunitas kreatif dunia,” ujar Nanan Soekarna pada saat press conference di Jakarta Utara, Selasa (13/1).

Menurut dia, kehadiran IDS 2026 menjadi bukti bahwa Indonesia bukan hanya pasar potensial, tetapi juga pusat kreativitas yang mampu berdiri sejajar dengan negara-negara lain.

"Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa Indonesia punya komunitas yang solid," tuturnya.

Salah satu daya tarik utama pada IDC 2026 ini ialah kehadiran sosok legendaris Larry Wood, yang dikenal sebagai "Mr. Hot Wheels.