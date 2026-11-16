Ahmad Yani menghabiskan waktu berjam-jam untuk menyortir sampah dan mencari bahan-bahan yang bisa didaur ulang demi menyambung hidupnya.

Selama berpuluh-puluh tahun, ia bersama beberapa anggota keluarganya dan penduduk lain di Desa Gampingan, Jawa Timur membeli tumpukan sampah dalam jumlah besar dari pabrik yang mendaur ulang kertas serta kardus dari luar negeri.

Warga pada umumnya membentangkan sampah tersebut di tanah, dan memisahkan sampah plastik dari sampah kertas dan kardus.

Kertas-kertas itu dijual kembali ke pabrik daur ulang, sementara sebagian besar plastiknya dijual ke industri yang membutuhkan bahan bakar untuk tungku pembakaran mereka.

"Itu menjadi hajat hidup masyarakat yang tidak mampu," ujar Yani, yang mengatakan ia dulu memperoleh sekitar 300.000 rupiah per bulan.

Menurutnya, plastik yang biasanya berupa kemasan makanan sekali pakai, digunakan sebagai bahan bakar untuk tungku pembakaran batu gamping, yang kemudian diolah untuk bahan bangunan.

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Yani mengatakan dalam tumpukan sampah tersebut, ia menemukan kemasan makanan manusia, juga makanan untuk kucing dan anjing, dengan label Australia dan sejumlah negara di Eropa.

Meski membakar sampah plastik menopang kehidupan keluarganya, asap yang dihasilkan kemungkinan berdampak buruk bagi kesehatan mereka.