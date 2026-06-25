Para Pensiunan Diimbau Lebih Berhati-hati Terhadap Berbagai Penawaran Investasi
jpnn.com, BANYUMAS - Ketua Persatuan Purnawirawan Kepolisian Negara Republik Indonesia (PP Polri) Kabupaten Banyumas Sudarsono turut memberikan perhatian terhadap kasus dugaan penipuan yang dilakukan oknum mantan pegawai Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Purwokerto, terhadap sejumlah nasabah pensiunan, meskipun anggota PP Polri menerima manfaat pensiun melalui PT Asabri.
Menurut dia, kasus itu harus menjadi pelajaran bagi para pensiunan agar tidak mudah tergiur investasi atau janji keuntungan yang tidak masuk akal.
"Jika ada tawaran investasi dengan keuntungan besar dalam waktu singkat, harus lebih waspada," katanya.
Sudarsono mengatakan PP Polri Banyumas memiliki 20 ranting yang dapat menjadi sarana komunikasi dan edukasi bagi para purnawirawan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan.
Sementara, Ketua Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Banyumas Bambang Budiono juga mendukung proses hukum kasus tersebut.
"Kami berharap yang bersangkutan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku," kata Bambang.
Menurut dia, hingga saat ini PWRI Banyumas belum menerima laporan dari anggota yang menjadi korban dalam kasus tersebut.
Dia menduga pensiunan yang menjadi korban penipuan tersebut merupakan pensiunan baru dan belum tercatat sebagai anggota PWRI.
Pensiunan yang merasa dirugikan diimbau untuk segera melapor kepada pihak berwenang maupun organisasi terkait agar penanganan dapat dilakukan secara cepat.
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