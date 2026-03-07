Para Perasuk Bagikan Trailer, Angga Hingga Anggun Tampil Mengejutkan

jpnn.com, JAKARTA - Seusai mendapat sambutan hangat saat world premiere di Sundance Film Festival 2026, film Para Perasuk kini merilis official trailer yang mengejutkan.

Trailer menampilkan kepiawaian terbaru dari penulis dan sutradara, Wregas Bhanuteja, serta penampilan tidak terduga dari para pemeran, Angga Yunanda, Anggun, Maudy Ayunda, Bryan Domani, dan Chicco Kurniawan.

Official trailer Para Perasuk menampilkan dunia yang lebih luas yang berlatar di Desa Latas, sebuah desa kecil di pinggiran kota yang dikenal dengan pesta kerasukannya.

Angga Yunanda, Bryan Domani, dan Chicco Kurniawan berperan sebagai murid dari Anggun. Mereka bertiga bercita-cita menjadi ‘Perasuk’, orang yang memiliki kemampuan memimpin orang lain bisa merasakan kerasukan.

Dalam trailer juga diperlihatkan yang menjadi permasalahan para warga di Desa Latas. Keberlangsungan hidup mereka terancam, saat mata air keramat tempat para Perasuk mencari roh terancam digusur.

Trailer Para Perasuk turut menampilkan perlawanan kolektif warga dalam menjaga mata air tersebut.

"Pesta sambetan dan kerasukan di sini merefleksikan pengalaman komunal yang kita temui sehari-hari di Indonesia. Mereka melepaskan tekanan dan saling terkoneksi satu sama lain. Di sisi lain, kami juga ingin memperlihatkan adanya ketegangan yang berasal dari luar, yang berusaha merebut Desa Latas dari para warganya, dan bagaimana para warga di Desa Latas mempertahankannya,” ungkap penulis dan sutradara Wregas Bhanuteja.

Diproduseri oleh Siera Tamihardja, Iman Usman, dan Amalia Rusdi, Para Perasuk diproduksi oleh Rekata Studio. Film tersebut menjadi ko-produksi Indonesia bersama Singapura, Prancis, dan Taiwan.