Para Perasuk Siap Ramaikan Sundance Film Festival 2026

jpnn.com, JAKARTA - Film terbaru dari penulis dan sutradara Wregas Bhanuteja yang berjudul Para Perasuk mengumumkan akan tayang perdana (world premiere) di Sundance International Film Festival 2026.

Selain itu, persembahan Rekata Studio itu juga resmi terpilih masuk dalam World Cinema Dramatic Competition Sundance Film Festival 2026.

Para Perasuk dibintangi oleh Angga Yunanda, Maudy Ayunda, Bryan Domani, dan Chicco Kurniawan, serta menggandeng superstar internasional Anggun, yang melakukan debut untuk film panjang Indonesia.

Setelah sukses dengan Penyalin Cahaya (2021) dan Budi Pekerti (2023), Para Perasuk merupakan film panjang ketiga Wregas Bhanuteja bergenre drama supranatural yang memadukan elemen fantasi, psikologis juga lintas seni.

Dalam film tersebut, Wregas menulis bersama Alicia Angelina dan Defi Mahendra. Film Para Perasuk diproduseri oleh Siera Tamihardja, Iman Usman, dan Amalia Rusdi, dan merupakan film ko-produksi Indonesia, Singapura, Prancis, dan Taiwan.

Film Para Perasuk mengikuti kisah Bayu (Angga Yunanda), pemuda yang bertekad menjadi perasuk andal di desanya, Latas.

Latas merupakan sebuah desa di pinggiran kota kecil, yang dikenal dengan pesta kerasukan tradisionalnya, sebuah ritual dan menjadi hiburan yang sudah lama diwariskan secara turun-temurun.

Ketika mata air suci tempat para perasuk mencari roh sedang menghadapi ancaman, Bayu bertekad menjadi pemimpin pesta kerasukan untuk penggalangan dana besar-besaran demi bisa menyelamatkan mata air tersebut.