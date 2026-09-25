Para PPPK Paruh Waktu Jangan Tergiur Janji-janji Palsu
jpnn.com - LOMBOK TIMUR – Proses alih status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu tanpa melalui tes lagi.
Namun, ada indikasi calo bergentayangan menyasar para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, dengan menjanjikan bisa memuluskan pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), mengingatkan para PPPK paruh waktu untuk tetap waspada terhadap calo atau oknum yang menjanjikan kelulusan dalam proses peralihan PPPK penuh waktu.
"Proses peralihan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu tidak dipungut biaya," kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lombok Timur Yulian Ugi Lusianto di Lombok Timur, Kamis (24/9).
Yulian meminta para PPPK paruh waktu untuk tetap tenang dan tidak tergiur iming-iming dari oknum yang mengaku dapat membantu mempercepat atau menjamin proses pengangkatan PPPK penuh waktu tersebut.
"Jangan cepat tergiur bahwa yang bersangkutan wajib menjadi PPPK dengan iming-iming ada sesuatu dan lain hal, pembayaran dan sebagainya. Itu tidak ada," ujarnya.
Pemkab Lombok Timur telah mengusulkan formasi peralihan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu kepada pemerintah pusat. Usulan tersebut telah ditandatangani oleh Bupati Lombok Timur pada 26 Agustus 2026.
Yulian menyebutkan total usulan mencapai 10.921 formasi, yang terdiri atas tenaga guru sebanyak 3.765 formasi, tenaga kesehatan sebanyak 2.345 formasi dan tenaga teknis lainnya berjumlah 4.811 formasi.
Pak Yulian meminta para PPPK paruh waktu untuk tetap tenang dan tidak tergiur iming-iming atau janji-janji palsu.
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