Para Profesional Lippo Cikarang Berbagi Ilmu di Hadapan Mahasiswa Universitas Paramadina

jpnn.com - JAKARTA - PT Lippo Cikarang Tbk. (LPCK), pengembang kawasan berstandar internasional di Lippo Cikarang Cosmopolis (LCC), menjalin kolaborasi strategis dengan Universitas Paramadina untuk memperkuat keterlibatan sektor industri dengan dunia pendidikan tinggi.

Hal ini ditempuh melalui program "Lippo Cikarang Goes to Campus" yang sukses digelar baru-baru ini di Kampus Universitas Paramadina Cikarang.

"Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat keterlibatan dunia pendidikan tinggi dan dunia industri," kata Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Paramadina Fatchiah E. Kertamuda, Senin (30/6).

Kegiatan tersebut diikuti sekitar 100 mahasiswa dari berbagai program studi dan mengambil tema “Independent Cities: The Future We Build”. Ada empat narasumber profesional dihadirkan, yakni dari LPCK, Sonny Saputro (Head of Estate Management), Sue E. Marlene (Highrise Industrial Department Head), Jesica Pertiwi (Deputy Division Head PWS), serta Andrian Lestantyo (Customer Experience & Operation Head).

"Kami menyambut baik inisiatif ini dan semoga pengalaman yang dibagikan dapat menginspirasi serta memperluas wawasan mahasiswa menghadapi dunia kerja yang dinamis," ujarnya.

Melalui sesi diskusi interaktif, para mahasiswa diajak mengenal lebih dekat konsep dan praktik pembangunan kota mandiri modern berbasis lima pilar utama, yaitu:

hunian

infrastruktur dan transportasi

ekonomi dan bisnis

fasilitas sosial

serta lingkungan hidup.

Para pembicara juga membagikan pengalaman praktis mengenai perencanaan kawasan, operasional manajemen, hingga inovasi menghadapi tantangan urbanisasi masa depan.

Kegiatan ini merupakan bagian dari inisiatif Lippo untuk Indonesia PASTI, program keberlanjutan (ESG) dari Lippo Group, yang menjadikan edukasi sebagai pilar penting dalam mendorong pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan generasi muda.