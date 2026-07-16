Para Sultan Merapat, Ferrari 849 Testarossa Meluncur di RI, Tenaganya Buas

jpnn.com, JAKARTA - PT Eurokars Prima Utama kembali menambah jajaran mobil sport baru dengan meluncurkan Ferrari 849 Testarossa di Indonesia pada Kamis (16/7).

Mobil sport yang dibekali teknologi plug-in hybrid (PHEV) itu menempati posisi teratas dalam jajaran produknya.

"Ferrari 849 Testarossa merupakan babak baru bagi para true Ferraristi, mobil ini dirancang untuk mereka yang menginginkan rasa berkendara yang terbaik dan performa luar biasa," kata Manajer Penjualan PT Eurokars Prima Utama (Ferrari Indonesia) Jordy Kamal pada acara peluncuran yang dilaksanakan di Jakarta.

"Born from legacy, model ini membawa nama ikonik yang berakar dari warisan balap Ferrari, yaitu Testarossa," sambungnya.

Ferrari 849 Testarossa memiliki tampilan dengan bahasa desain baru yang belum pernah diterapkan pada model Ferrari sebelumnya.

Mobil sport asal Italia itu dibekali mesin V8 twin-turbo tengah-belakang dan tiga motor listrik yang mampu menghasilkan total tenaga maksimum 1.050 hp, atau 50 hp lebih tinggi dari model yang digantikan.

Mesin V8 twin-turbo pada 849 Testarossa telah sepenuhnya direvisi, sehingga mampu menghasilkan daya maksimum 830 hp, meningkat 50 hp dari sebelumnya.

Mesin tersebut dipadukan dengan sistem hibrida yang terdiri atas tiga motor listrik dengan total keluaran tenaga 220 hp.