Para Tokoh Politik Ini Bertemu di Rumah Bahlil, Apa Agendanya?
jpnn.com - Sejumlah tokoh politik lintas partai mengadakan pertemuan di rumah Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.
Dalam pertemuan itu ada Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.
Konon pertemuan itu untuk silaturahmi sekaligus berdiskusi mengenai agenda politik ke depan.
Politikus Golkar sekaligus Wakil Ketua Umum AMPI Arief Rosyid Hasan menyebut pertemuan berlangsung pada Minggu (28/12).
"(Pertemuan, red.) silaturahmi dan diskusi untuk memperkuat koalisi dan membahas beberapa agenda politik ke depan," kata Arief Rosyid kepada wartawan saat dihubungi di Jakarta, Senin (29/12/2025).
Waakin, Arief tidak dapat mengungkap agenda politik ke depan yang dibahas dalam pertemuan antara ketua umum parpol tersebut.
Dalam foto yang dibagikan oleh Arief, Zulhas, sapaan populer Zulkifli Hasan, duduk di sebelah Bahlil, dan tepat di depan Dasco.
Sementara itu, Muhaimin Iskandar duduk di sebelah Dasco, dan tepat berada di depan Bahlil.
Ada pertemuan Zulkifli Hasan, Dasco, dan Muhaimin Iskandar di kediaman Ketum Golkar Bahlil Lahadalia? Konon ada agenda politik yang dibahas.
