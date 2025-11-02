Para Traveler di Bali Merapat, Insta360 Buka Store Baru, Ada Promo Menarik

jpnn.com, BALI - PT. Denka Pratama Indonesia sebagai distributor Insta360 di tanah air kembali memperluas jaringan offline dengan membuka store pertama di Pulau Bali.

Store yang berlokasi di Beachwalk Shopping Center Level 1, Kuta - Bali itu menjadi bukti nyata Insta360 menghadirkan pengalaman teknologi bagi para kreator, traveler, dan, pencinta petualangan di seluruh Indonesia.

Vice President PT. Denka Pratama Indonesia, Suriyanto, mengatakan Bali adalah jantung kreativitas dan petualangan di Indonesia.

"Melalui pembukaan store pertama di Bali ini, kami ingin menghadirkan ruang bagi kreator dan traveler untuk merasakan langsung inovasi Insta360, sekaligus memperkuat komunitas pencinta konten eksplorasi visual di Tanah Air," ungkap Suriyanto dalam siaran persnya, Minggu (2/11).

Dia menambahkan produk Insta360 yang serba fleksibel, ringan, dan hasilnya sinematik, sangat cocok untuk mengabadikan momen di setiap sudut Bali.



Selain itu, komunitas kreator dan traveler di Bali dikenal sangat aktif hingga kolaboratif.

"Ini menjadikan Beachwalk sebagai lokasi strategis untuk menghadirkan pengalaman langsung bagi para pengguna dan komunitas pencinta visual," tuturnya.

Bersamaan pembukaan store perusahaan action camera asal Tiongkok itu meluncurkan kamera terbaru Insta360 X4 Air yang baru saja dirilis secara global.

Kehadiran produk itu menjadi momentum pembukaan store.