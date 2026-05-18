Parade Hujan, Danilla, dan Endah N Rhesa Hadir dalam Kolaborasi Spesial di PBB 2026

jpnn.com, JAKARTA - Pesta Bebas Berselancar (PBB) 2026 mengumumkan daftar penampil dan konsep acara menjelang penyelenggaraan festival yang akan digelar di Konco Lawas Hitz, Bogor, pada 20–21 Juni.

Festival tahunan garapan Memorise Fun Club itu mengusung tema “Selamat Datang Kembali”, yang menjadi ajakan bagi publik untuk kembali menikmati musik, kembali ke panggung, dan kembali merasakan kebersamaan dalam satu ruang perayaan.

Panitia juga mengumumkan empat penampilan spesial yang disiapkan khusus untuk PBB 2026. Mereka terdiri atas “Senandung Penghujung Senja”, kolaborasi Parade Hujan, Danilla, dan Endah N Rhesa.

Kemudian, “The Panturas Set Jepun” yang mempertemukan The Panturas dengan Tarawangsa Wellas; kolaborasi Skandal dan Swellow; serta penampilan perdana Seringai di festival musik setelah hiatus.

CEO Memorise Fun Club Aditya Muhammad, mengatakan PBB tahun ini untuk pertama kalinya digelar selama dua hari di Gelora Pakansari, Kabupaten Bogor.

“PBB adalah rumah bagi audiens, musisi, komunitas, dan seluruh ekosistem kreatif. Kami ingin menjaga agar tempat ini selalu menjadi ruang berkumpul setidaknya sekali dalam setahun,” ujar Aditya.

Sebanyak 24 delegasi atau line up akan tampil di dua panggung utama. Hari pertama akan dimeriahkan Tulus, Nadin Amizah, Pee Wee Gaskins, dan Silampukau.

Pada hari kedua, penonton akan disuguhkan penampilan Hindia, .Feast, Reality Club, The Adams, Ayu Ting Ting, dan Sal Priadi.