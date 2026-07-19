Parade Kebaya di Jembatan Ampera Jadi Magnet Wisata-Dongkrak Omzet UMKM

jpnn.com - PALEMBANG - Ribuan warga memadati kawasan Jembatan Ampera Palembang saat Parade Kebaya dan Sastra Nusantara yang digelar bersamaan dengan Car Free Day (CFD), Minggu (19/7).

Perhelatan yang diikuti para perempuan dengan balutan kebaya nasional dan kain wastra termasuk songket Palembang, itu sukses menyedot perhatian masyarakat.

Tak sedikit warga yang berhenti untuk mengabadikan momen, sehingga kawasan Jembatan Ampera dipenuhi pengunjung sejak pagi.

Kawasan Jembatan Ampera pun terbukti tidak hanya menjadi ikon Kota Palembang, tetapi juga pusat keramaian dan daya tarik wisata.

Ketua TP PKK Kota Palembang Dewi Sastrani Ratu Dewa mengatakan bahwa kegiatan ini tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat yang berolahraga di CFD, tetapi juga upaya melestarikan budaya Indonesia.

"Rangkaian kegiatan ini sangat baik. Selain masyarakat bisa berolahraga, mereka juga disuguhi parade kebaya yang menjadi hiburan sekaligus mengenalkan budaya kebaya,” kata Dewi, Minggu (19/7).

Parade Kebaya tersebut juga diikuti Ketua TP PKK Provinsi Sumatera Selatan Lidyawati Cik Ujang serta Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Palembang Royani Aprizal Hasyim.

Dewi mengatakan penyelenggaraan berbagai kegiatan secara bersamaan, mulai dari CFD hingga peringatan Hari Kebaya Nasional ke-3, membuat kawasan pusat kota kian hidup.